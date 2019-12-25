Сотрудники СБУ вымогали деньги у бизнесменов

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников ведомства, которые сговорились с чиновниками госпредприятия в Донецкой области для получения откатов во время проведения процедуры публичных закупок.

Сотрудники Службы безопасности Украины вымогали деньги у бизнесменов. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, один из замначальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, и один из руководителей отдела управления СБУ в Запорожской области организовали схему получения откатов у прозрачных бизнес-структур во время проведения публичных закупок.

В спецслужбе отметили, что указанные лица сговорились с чиновниками госпредприятия в Донецкой области и требовали деньги у коммерсантов за победу в тендерах. Для этого, по версии следователей, сотрудники СБУ во время проверок предприятий искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур претендентов.

По данным СБУ, стоимость обеспечения заключения контракта составляла 15% от суммы договора.

Фигурантов схемы задержали во время получения 540 тыс. грн. Также было задокументировано получение $8,4 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят обыски по месту проживания, службы и работы фигурантов дела.