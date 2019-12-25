Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Сотрудники СБУ вымогали деньги у бизнесменов

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников ведомства, которые сговорились с чиновниками госпредприятия в Донецкой области для получения откатов во время проведения процедуры публичных закупок.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фигурантов схемы "откатов" задержали во время получения взятки
Фигурантов схемы "откатов" задержали во время получения взятки
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины вымогали деньги у бизнесменов. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, один из замначальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, и один из руководителей отдела управления СБУ в Запорожской области организовали схему получения откатов у прозрачных бизнес-структур во время проведения публичных закупок.

В спецслужбе отметили, что указанные лица сговорились с чиновниками госпредприятия в Донецкой области и требовали деньги у коммерсантов за победу в тендерах. Для этого, по версии следователей, сотрудники СБУ во время проверок предприятий искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур претендентов.

По данным СБУ, стоимость обеспечения заключения контракта составляла 15% от суммы договора.

Фигурантов схемы задержали во время получения 540 тыс. грн. Также было задокументировано получение $8,4 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят обыски по месту проживания, службы и работы фигурантов дела.

Теги: СБУ, Луганская область, Донецкая область, Запорожская область, правоохранители, взятка, уголовное производство, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ
Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS