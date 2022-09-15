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Стало известно количество россиян, готовых выйти на акции протеста – соцопрос

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Ожидают протестов около пятой части опрошенных, говорится в исследовании
Ожидают протестов около пятой части опрошенных, говорится в исследовании
Фото: depositphotos.com

За последние три месяца в Росси выросли протестные настроения. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского "Левада-центра", опубликованные 14 сентября.

По сравнению с маем протестные настроения россиян незначительно выросли. Ожидают протестов около пятой части опрошенных, говорится в исследовании.

За летние месяцы выросло количество россиян, ожидающих протесты с экономическими требованиями: в мае 17% опрошенных считали эти протесты возможными, в августе — 20%. Доля респондентов, которые были бы готовы принять участие в таких протестах составила 16% (в мае — 14%).

Более всего протестные настроения свойственны малообеспеченным группам. Из числа тех, кому едва хватает на еду, 22% опрошенных ответили, что приняли бы участие в потенциальных протестах с экономическими требованиями. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 27%. Среди россиян, не одобряющих деятельность президента, — 29%.

Фото: "Левада-центр"
Инфографика: Levada.ru

Протесты с политическими требованиями в мае считали возможными 16% россиян, в августе — 17%. Готовность участвовать в такого рода протестах выросла с 9% до 11%.

Во всех возрастных группах преобладает мнение, что власть не должна ограничивать свободу слова тех, кто выступает против “спецоперации". В целом, около трети (35%) респондентов считают, что власть должна пресекать антивоенные выступления, противоположного мнения придерживаются 57% опрошенных.

Фото: "Левада-центр"
Инфографика: Levada.ru

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%).

Теги: Россия, Владимир Путин, соцопрос, исследование, Левада-центр
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