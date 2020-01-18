Стратон, Хауля, Фиона. В Минюсте назвали самые популярные и редкие имена, которыми в 2019 году называли новорожденных

В 2019 году в Киеве родители чаще всего называли своих новорожденных дочерей Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, а сыновей – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

В 2019 году в Киеве родилось 32 634 малыша, в Киевской области – 14 361, а в Черкасской – 7672. Об этом 17 января сообщило Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.

В ведомстве рассказали, что в столице родители чаще всего называли своих новорожденных дочерей Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, а сыновей – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

Самыми популярными именами новорожденных в Киевской области были Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София, Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

В Черкасской области среди имен новорожденных девочек лидируют Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана, среди мальчиков – Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Существует тренд на редкие имена для детей, добавили в управлении. В частности, в Киеве родители давали своим дочерям имена Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея, а сынам – Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В Киевской области девочек называли Агуник, Хауля, Дьемерси, Лаян, Орияна, а мальчиков –Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области популярны женские имена Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона, а мужские – Брайан, Граф, Исай, Нелей.