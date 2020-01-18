Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Стратон, Хауля, Фиона. В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена, которыми в 2019 году называли новорожденных

В 2019 году в Киеве родители чаще всего называли своих новорожденных дочерей Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, а сыновей – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Киеве родители давали своим дочерям имена Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея
В Киеве родители давали своим дочерям имена Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея
Фото: pixabay.com

В 2019 году в Киеве родилось 32 634 малыша, в Киевской области – 14 361, а в Черкасской – 7672. Об этом 17 января сообщило Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.

В ведомстве рассказали, что в столице родители чаще всего называли своих новорожденных дочерей Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, а сыновей – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

Самыми популярными именами новорожденных в Киевской области были Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия, София, Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

В Черкасской области среди имен новорожденных девочек лидируют Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана, среди мальчиков – Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Существует тренд на редкие имена для детей, добавили в управлении. В частности, в Киеве родители давали своим дочерям имена Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея, а сынам – Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В Киевской области девочек называли Агуник, Хауля, Дьемерси, Лаян, Орияна, а мальчиков – Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области встречались женские имена Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона, а мужские – Брайан, Граф, Исай, Нелей.

Теги: Украина, дети, Минюст, мальчик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS