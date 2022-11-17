Суд арестовал пять украинских облэнерго, контролируемых россиянами – "Схемы"

Согласно решению суда, принятого 11 ноября 2022 года, копия которого есть в распоряжении редакции "Схем", суд арестовал в общей сложности 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго" и 96,8% акций "Черновцыоблэнерго".

"Украинская правда" в июле писала, что все эти компании во владении у VS Energy, которую контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Следователи Госбюро расследований проводят досудебное расследование по подозрению в присвоении имущества и совершении "преступной организацией "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий с целью изменения границ территории Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц.

"В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины, начиная с 2001 года и по настоящее время, осуществляет систематическую противоправную деятельность преступная организация, организованная и представленная гражданами Российской Федерации", – заявлял в ходатайстве прокурор Роман Тулин.

По данным следствия, ее представляют три гражданина РФ: депутат Госдумы РФ Бабаков, президент московского армейского футбольного клуба ЦСКА Гинер и "вор в законе" Воеводин по прозвищу Миша Лужнецкий.

Бабаков, согласно материалам следствия, являясь политическим деятелем от "Единой России", пользуясь влиянием на высшее политическое руководство Украины в период 2001–2014 годов, обеспечивал лоббирование интересов преступной группы для приобретения активов участниками группы.

Гинер, в свою очередь, обеспечивал "необходимые меры по финансированию противоправной деятельности группы", считают следователи. А Воеводин организовывал силовое сопровождение процессов завладения активами.

По данным следствия, в период 2017–2022 годов подконтрольные VS Energy облэнерго "по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы, после чего часть средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества".