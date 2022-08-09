Суханов: Когда в Украине погибают дети, а россияне могут летать по миру и наслаждаться, – это очень несправедливо

"Я считаю, что русофобии очень мало в мире. Когда здесь, в Украине, погибают люди, дети, а россияне могут до сих пор летать по миру, отдыхать и наслаждаться жизнью, я считаю, это очень несправедливо. Россиянам надо закрыть въезд везде. Они должны оказаться в той своей кастрюле, поставленной [президентом РФ Владимиром] Путиным на огонь. И пусть они там вместе с ним варятся. Только так, я считаю, должны развиваться события", – отметил Суханов.

И добавил, что мечтает о скорейшем окончании войны.

"Я бы хотел, проснувшись завтра утром, чтобы мне позвонила, как и 24 февраля, моя подруга и сказала, что война закончилась. Но я боюсь, что это не просто война, а политическая игра", – сказал телеведущий.

По его мнению, вопрос украино-российской войны является предметом глобальной политики.

"Здесь вопрос не просто свободы Украины, а геополитики. Мне кажется, идет глобальное перераспределение игроков на политической мировой сцене. Здесь Украина выступает даже не объектом. И никого в мире – Европе и Америке – не интересует, сколько человек погибло в Украине. Там совершенно другие интересы", – заметил Суханов.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)