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Суханов: Когда в Украине погибают дети, а россияне могут летать по миру и наслаждаться, – это очень несправедливо

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Суханов: Русофобии очень мало в мире
Суханов: Русофобии очень мало в мире
Фото: tv.ua

Россиянам необходимо закрыть въезд во все страны мира. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в РФ.

"Я считаю, что русофобии очень мало в мире. Когда здесь, в Украине, погибают люди, дети, а россияне могут до сих пор летать по миру, отдыхать и наслаждаться жизнью, я считаю, это очень несправедливо. Россиянам надо закрыть въезд везде. Они должны оказаться в той своей кастрюле, поставленной [президентом РФ Владимиром] Путиным на огонь. И пусть они там вместе с ним варятся. Только так, я считаю, должны развиваться события", – отметил Суханов.

И добавил, что мечтает о скорейшем окончании войны.

"Я бы хотел, проснувшись завтра утром, чтобы мне позвонила, как и 24 февраля, моя подруга и сказала, что война закончилась. Но я боюсь, что это не просто война, а политическая игра", – сказал телеведущий.

По его мнению, вопрос украино-российской войны является предметом глобальной политики.    

"Здесь вопрос не просто свободы Украины, а геополитики. Мне кажется, идет глобальное перераспределение игроков на политической мировой сцене. Здесь Украина выступает даже не объектом. И никого в мире – Европе и Америке – не интересует, сколько человек погибло в Украине. Там совершенно другие интересы", – заметил Суханов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Суханов работал ведущим новостей на НТВ, телеканалах "Дождь", РЕН ТВ. С 2012 года начал сотрудничать с телеканалом "Украина", где вел ток-шоу "Говорить Україна".

Суханов окончательно уехал из России в 2014 году. После полномасштабного вторжения РФ в Украину телеведущий вступил в территориальную оборону Киева.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, война, вторжение, политика, российская агрессия, война России против Украины, телеведущий, русофобия, Алексей Суханов, россияне
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