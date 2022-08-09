Суханов: Рано или поздно тому пердуну Путину придет каюк. Он не вечный

Суханов о Путине: Он какой-то старый, овал лица старопердический, эти ручки крысиные с коготочками Фото: Кремль. Новости / Telegram

"Я думаю, что все равно так или иначе тому пердуну Путину придет каюк. Он же тоже не вечный. Посмотрите, ведь он такой жалкий сейчас", – отметил телеведущий.

Он признался, что его поразило одно из последних видео с Путиным, снятое во время визита в Иран.

"Я не слежу за новостями, но увидел, когда он в Иран прилетел. Боже, мне кажется, что он уже даже под себя ходит. Он какой-то старый, овал лица старопердический, эти ручки крысиные с этими коготочками", – сказал Суханов.

На что Гордон заметил, что "при современном уровне развития медицины он еще лет 10–20 сможет портить нам жизнь".

"Ну, я очень надеюсь, найдется хирург, который знает, что делать. Очень на это надеюсь", – подчеркнул телеведущий.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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