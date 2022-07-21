Телескоп James Webb возможно нашел самую древнюю галактику

Галактика GLASS-z13 находится на расстоянии 13,5 млрд световых лет от Земли, говорится в материале. Она возникла на 100 млн лет раньше, чем что-либо найденное ранее. Как отметил астроном Рохан Найду из Гарвардского центра астрофизики, эта галактика "потенциально самый далекий звездный свет".

Наиду и 25 других астрономов со всего мира отправили свои выводы в научный журнал, но они пока не прошли рецензирование.

Снимки с телескопа в Twitter опубликовал ученый Джеймс О’Донохью.

* JWST has potentially smashed records, spotting a galaxy which existed when the universe was a mere 300 million years old! The light from GLASS-z13 took 13.4 billion years to hit us, but the distance between us is now 33 billion light years due to the expansion of the universe! pic.twitter.com/5AcOBwHuO1 — Dr. James O'Donoghue (@physicsJ) July 20, 2022