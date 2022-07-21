Телескоп James Webb возможно нашел самую древнюю галактику

Галактика GLASS-z13 находится на расстоянии 13,5 млрд световых лет от Земли, говорится в материале. Она возникла на 100 млн лет раньше, чем что-либо найденное ранее. Как отметил астроном Рохан Найду из Гарвардского центра астрофизики, эта галактика "потенциально самый далекий звездный свет".
Наиду и 25 других астрономов со всего мира отправили свои выводы в научный журнал, но они пока не прошли рецензирование.
Снимки с телескопа в Twitter опубликовал ученый Джеймс О’Донохью.
* JWST has potentially smashed records, spotting a galaxy which existed when the universe was a mere 300 million years old! The light from GLASS-z13 took 13.4 billion years to hit us, but the distance between us is now 33 billion light years due to the expansion of the universe! pic.twitter.com/5AcOBwHuO1— Dr. James O'Donoghue (@physicsJ) July 20, 2022
James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн и поэтому не может запечатлеть свет более дальней Вселенной.
Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало.
13 июля NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb.