Twitter должен предоставить Маску документы от бывшего руководителя соцсети – решение суда

По информации Маска, экс-руководитель был ключевой фигурой в подсчете количества фейковых аккаунтов Фото: EPA

По информации Маска, экс-руководитель являлся ключевой фигурой в подсчете количества фейковых аккаунтов Twitter.

Как напоминает агентство, спам-аккаунты стали центральным вопросом в судебной тяжбе по поводу того, должен ли Маск завершить приобретение социальной сети за $44 млрд.

Как заявлял Илон Маск, он возобновит сделку, если Twitter обнародует механизм подтверждения подлинности аккаунтов.

В октябре в гражданском суде штата Делавэр (США) должно начаться слушание иска Twitter против Маска из-за отказа от сделки по покупке соцсети.