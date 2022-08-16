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ОБЩЕСТВО

Twitter должен предоставить Маску документы от бывшего руководителя соцсети – решение суда

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По информации Маска, экс-руководитель был ключевой фигурой в подсчете количества фейковых аккаунтов
По информации Маска, экс-руководитель был ключевой фигурой в подсчете количества фейковых аккаунтов
Фото: EPA

Компания Twitter должна передать миллиардеру Илону Маску документы от бывшего руководителя соцсети. Об этом 15 августа сообщило Reuters со ссылкой на решение суда.

По информации Маска, экс-руководитель являлся ключевой фигурой в подсчете количества фейковых аккаунтов Twitter. 

Как напоминает агентство, спам-аккаунты стали центральным вопросом в судебной тяжбе по поводу того, должен ли Маск завершить приобретение социальной сети за $44 млрд.

Как заявлял Илон Маск, он возобновит сделку, если Twitter обнародует механизм подтверждения подлинности аккаунтов.

В октябре в гражданском суде штата Делавэр (США) должно начаться слушание иска Twitter против Маска из-за отказа от сделки по покупке соцсети. 

Контекст:

4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.

14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.

25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.

13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.

8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".

Теги: Twitter, Илон Маск, сделка, соцсеть
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