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У Сил спецопераций Украины появилась собственная авиаэскадрилья

В состав эскадрильи, которая будет обеспечивать деятельность Сил специальных операций Украины, входят вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26.

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В состав эскадрильи вошли вертолеты Ми-2 и Ми-8
В состав эскадрильи вошли вертолеты Ми-2 и Ми-8
Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В Винницкой области создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, предназначенная для оперативного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом 5 января проинформировало агентство "АрміяInform".

"Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию Сил специальных операций. Эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, который комплектуется из других частей", – сказано в сообщении.

В состав эскадрильи вошли вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26.

Планируется, что "после 2020 года" у авиаподразделения появятся боевые вертолеты Ми-24.

Силы спецопераций существуют в Украине с начала 2016 года.

Теги: авиация, вертолет, самолеты, Силы специальных операций
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