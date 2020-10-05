Ученые назвали место, где риск заразиться коронавирусом особенно высок

Риск заражения коронавирусом в лифте может снизить только ношение масок-респираторов медицинского класса, которые улавливают частицы аэрозоли с эффективностью более 95%. Об этом говорится в исследовании ученых из Нидерландов.

После инфицированного человека вирус остается в лифте на протяжении около 20 минут Фото: depositphotos.com

Исследование, проведенное голландскими учеными, показало, что лифт может быть источником заражения коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на сайте Wiley Online Library в конце сентября.

Ученые исследовали стойкость аэрозольных капель в ограниченном пространстве больничных лифтов. Эксперименты проводились внутри кабины лифта во время нормальной работы с 10–20% времени открытия дверей.

"Мы обнаружили, что обычно требуется 12–18 минут, прежде чем количество аэрозольных частиц уменьшится в 100 раз при нормальной работе как средних, так и больших кабин лифтов. При постоянно открытых дверях лифта это время сокращается до двух – четырех минут", – сообщили исследователи.

По их мнению, риск заражения может снизить ношение масок-респираторов медицинского класса, которые улавливают частицы аэрозоли с эффективностью более 95%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 октября коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире заболело 35,079 млн человек, умерло 1,036 млн человек, выздоровело 24,429 млн пациентов.