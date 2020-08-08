Украина до конца августа закрыла въезд и выезд из Крыма

Кабинет Министров Украины ограничил въезд и выезд с территории временного оккупированного Крыма в связи с эпидемией коронавируса, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Кабинет Министров Украины запретил въезд и выезд из оккупированного Россией Крыма до конца августа. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 8 августа, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

"Решение направлено на предотвращение распространения COVID-19. Таким образом, с 8.00 9 августа до 8.00 30 августа работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополя и выезда с нее, кроме пропуска отдельных категорий граждан Украины и членов их семей", – написал он.

В частности, въезд и выезд из Крыма будет разрешен гражданам, которые прописаны в Крыму или согласились пройти двухнедельную самоизоляцию после возвращения с полуострова при помощи приложения "Дій вдома", а также гражданам, которые направляются в Крым для "защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипучреждений и гуманитарных миссий".

Кроме того, въезд на полуостров может быть разрешен при наличии оснований "гуманитарного характера". Решение о пропуске в таком случае должен принимать глава Госпогранслужбы Украины по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

К 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750 (коронавирус за сутки был подтвержден у 1489 человек). С начала эпидемии умерло 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровело 43 655 человек (+600).