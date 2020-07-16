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Украина должна ВОЗ $6,7 млн – глава представительства ВОЗ в Украине

Погашение финансовых обязательств перед Всемирной организацией здравоохранения поможет Украине вернуться и получить право голоса в различных агентствах ООН, заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

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Украина за прошлые годы выплатила $15,7 млн обязательств перед ВОЗ
Украина за прошлые годы выплатила $15,7 млн обязательств перед ВОЗ
Фото: National Bank Of Ukraine / Національний банк України / Flickr

Задолженность Украины перед Всемирной организацией здравоохранения составляет $6,7 млн, долг будет выплачиваться частями в течение 2020–2021 годов. Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 16 июля, заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, вклад Украины за два года – 2020-й и 2021-й – составляет $273 тыс.

"Хотел бы поблагодарить украинское правительство, потому что за прошедшие годы Украина выплатила определенную сумму – $15,7 млн. И осталась уже меньшая доля. И это действительно произошло благодаря Министерству здравоохранения Украины, МИД и Минфину", – сказал Хабихт.

Он подчеркнул, что погашение финансовых обязательств поможет Украине вернуться и получить право голоса в различных агентствах ООН.

Всемирная организация здравоохранения – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. Была основана в 1948 году, состоит из 194 государств-членов. Основная функция ВОЗ – решение международных проблем здравоохранения.

Бюджет организации формируется из регулярных взносов государств-членов и добровольных пожертвований межправительствненных, неправительственных организаций, а также частного сектора.

Теги: Украина, ВОЗ, долги, финансирование
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