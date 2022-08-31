Украина накопила в ПХГ 13 млрд м³ – Макогон

Он отметил, что до 15 октября, по прогнозным расчетам, будет уже около 14,4 млрд м³. По словам Макогона, с такими запасами "реально пройти умеренную зиму", поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось.
Но "фактор военной угрозы" повышает риски стабильного прохождения отопительного сезона, заявил Макогон, добавив, что считает "целесообразным" накопить еще дополнительные объемы газа.
По словам директора оператора системы, транспортные маршруты для приема газа из Польши, Словакии и Венгрии готовы к импорту в объеме 54 млн м³ в сутки.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа.
Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".