Украина профинансирует строительство моста в Молдову для автомагистрали между Киевом и Кишиневом – замглавы ОП

Большая часть автомагистрали между Киевом и Кишиневом уже построена, восстановлена или реконструирована, заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Строительство автомагистрали во время встречи в Киеве обсуждали президенты Украины и Молдовы Фото: ЕРА

Строительство моста в Молдову для автомагистрали между Киевом и Кишиневом будет профинансировано из бюджета Украины. Об этом в интервью ТСН заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

"Одним из проектов, который мы начнем немедленно, станет строительство моста через реку Днестр в районе Ямполь – Косэуць и соответствующей магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. И не просто соединит, а позволит почти за пять часов доехать автомобилем от Киева до Кишинева через новый мост. Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Отмечу, строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины. "Укравтодор" уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования", – сказал Жовква.

Он подчеркнул, что большая часть магистрали уже построена.

"Также Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Там большая часть уже построена, восстановлена или реконструирована. Осталось завершить строительство остальных. Молдова, со своей стороны, будет достраивать собственную часть этой магистрали. И опять же, у них часть этой дороги уже построена. Поэтому это абсолютно реалистичный проект с реалистичным финансированием. Осталось только его выполнить. Соответствующие поручения двух президентов украинская и молдавская сторона получили", – отметил замглавы ОП.

Строительство автомагистрали во время встречи в Киеве 12 января обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду. Зеленский считает, что построенная магистраль активизирует торговлю и упростит транзит между Украиной и Молдовой.

Свой первый президентский зарубежный визит Санду совершила в Украину. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что визит Санду свидетельствует о перезагрузке отношений между странами и признании авторитета Украины в регионе.