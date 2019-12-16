Украинские ID-карты готовы к использованию для поездок по безвизу в страны Шенгена – Соколюк

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал, что Украина планирует договориться с европейскими странами об использовании ID-карт для путешествий после запуска в Европе Entry-Exit System, которая переведет учет пересечения границы в электронный вид.

В будущем Украина обсудит с европейскими странами возможность путешествовать по ID-картам Фото: ЕРА

Украинские ID-карты готовы к использованию для поездок по безвизу в страны Шенгена. Об этом в интервью "Европейской правде" 16 декабря сообщил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

По его словам, на данный момент с помощью ID-карты можно ездить в Грузию и Турцию. Ожидается также учреждение подобного режима с Молдовой.

"Беларусь отложила свой проект перехода на ID-карты. Когда они введут, будем вести переговоры с ними", – отметил Соколюк.

В Европе путешествовать по ID-картам пока невозможно. Там ставят штампы в паспорт и считают их.

По словам Соколюка, скоро в Европе должна заработать Entry-Exit System, которая переведет учет пересечения границы в электронный вид.

"Так что, когда они ее построят, когда они будут ей доверять и шенгенские страны убедятся, что видят все пересечения границы, будем договариваться и с ними", – рассказал глава ГМС.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.

В мировом рейтинге Passport Index 2019 украинский паспорт занимает 22-е место. Граждане Украины могут въехать без визы в 140 стран, еще в 58 государствах можно получить визу по прибытии.