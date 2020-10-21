Украинский телеведущий Мартиросян заболел COVID-19

Заразившийся коронавирусом ведущий телеканала "Украина 24" Тигран Мартиросян рассказал, что симптомов болезни у него нет.

Мартиросян: Сейчас чувствую себя отлично, температуры и симптомов нет Фото: НАШ / Facebook

Ведущий телеканала "Украина 24" Тигран Мартиросян сообщил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Получил положительный COVID-тест. Несколько дней назад поднялась температура, но тесты ПЦР были отрицательными. Сейчас чувствую себя отлично, температуры и симптомов нет, зато "письмо счастья" получено", – отметил журналист.

Он добавил, что не будет рассказывать о течении своей болезни, и призвал украинцев "быть внимательными к себе и окружающим".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 октября в стране подтвердили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, при этом общее количество больных достигло 315 826. Жертвами болезни стали 5927 украинцев, а выздоровели 132 219 человек.