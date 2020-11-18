"Укроборонпром" пожаловался, что профильное министерство срывает реформы в сфере обороны

"Укроборонпром" обвинил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в срыве реформы оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом сказано в заявлении на сайте госпредприятия 18 ноября.
Концерн заявил, что в этом году, несмотря на все осложнения, связанные с пандемией, он выполнил все обязательства по действующим контрактам.
"Команда подготовила стратегию реформирования, которая получила всестороннюю поддержку со стороны президента, Верховной Рады, премьер-министра, Совета нацбезопасности и обороны Украины и международных партнеров. В июне этого года был зарегистрирован проект соответствующего закона, который должен начать историческую для страны реформу", – заявили в "Укроборонпроме".
Руководители указанного министерства публично поддержали реформы, предложенные концерном.
"Несмотря на публичные обещания решительных действий, уже третий месяц министерство системно блокирует реформирование государственного концерна "Укроборонпром" и оборонно-промышленного комплекса в целом", – говорится в сообщении.
Концерн перечислил нескольку пунктов, по которым министерство блокирует реформы, в частности:
"Укроборонпром" жалуется, что министерство дает концерну устные поручения и наставления.
"Систематически поступают требования по назначению посторонних лиц директорами предприятий – участников концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис", ГП "Киевский бронетанковый завод", ОАО "Киевский завод "Радар", Ивано-Франковского котельно-сварочного завода и предприятий во Львовской области", – рассказали в концерне.
Министерство высказывает настойчивые требования об увольнении сотрудников "Укроборонпрома", ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию, подчеркнули на госпредприятии.
"Укроборонпром" посчитал такие действия недопустимыми и подрывающими доверие к намерениям, целям и задачам министерства.
Кабинет Министров Украины 22 июля принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруский.
В "Укроборонпром" входит 112 предприятий, еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.