"Укрзалізниця" компенсирует 100 тыс. грн избитой в поезде журналистке Луговой. Она просила в суде полмиллиона гривен

Луговая сказала, что до сих пор проходит лечение Фото: nastyalugova / Instagram

Отмечается, что потерпевшая просила компенсацию в размере 500 тыс. грн: за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения.

"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения хрящей шеи. Смещение произошло от удара. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, надо вставить брекеты... Также работаю с психологами", – рассказала в эфире телеканала "1+1" Луговая.