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"Укрзалізниця" компенсирует 100 тыс. грн избитой в поезде журналистке Луговой. Она просила в суде полмиллиона гривен

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Луговая сказала, что до сих пор проходит лечение
Луговая сказала, что до сих пор проходит лечение
Фото: nastyalugova / Instagram

Журналистка телеканала "Интер" Анастасия Луговая, которую в июле прошлого года жестоко избил и пытался изнасиловать незнакомый пассажир в поезде "Киев – Мариуполь", получит 100 тыс. грн моральной компенсации от "Укрзалізниці". Такое решение принял суд, пишет ТСН 9 октября.

Отмечается, что потерпевшая просила компенсацию в размере 500 тыс. грн: за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения.

"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения хрящей шеи. Смещение произошло от удара. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, надо вставить брекеты... Также работаю с психологами", – рассказала в эфире телеканала "1+1" Луговая.

Контекст:

Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля. По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить в поезде и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

У Луговой была сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетний сын пострадавшей Захар получил психологическую травму.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский райсуд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

4 августа в "Укрзалізниці" сообщили, что уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

23 октября Киевская городская прокуратура №9 направила в суд обвинительный акт в отношении Рудзько. Ему инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В конце октября во время закрытого судебного заседания Рудзько попросил у Луговой прощения. Луговая заявила, что будет настаивать на более серьезном наказании.

20 апреля 2021 года пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщала в комментарии изданию "Украинская правда", что Рудзько 10 апреля госпитализировали из СИЗО в связи с ухудшением состояния здоровья из-за болезни, а 13 апреля он скончался.

После этого суд закрыл уголовное производство по делу.

Теги: Киев, Украина, Укрзалізниця, Мариуполь, нападение, лечение, насилие, суд, поезд, психолог, компенсация, травмы, Анастасия Луговая
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