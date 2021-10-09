"Укрзалізниця" компенсирует 100 тыс. грн избитой в поезде журналистке Луговой. Она просила в суде полмиллиона гривен

Отмечается, что потерпевшая просила компенсацию в размере 500 тыс. грн: за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения.
"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения хрящей шеи. Смещение произошло от удара. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, надо вставить брекеты... Также работаю с психологами", – рассказала в эфире телеканала "1+1" Луговая.
Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля. По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить в поезде и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.
У Луговой была сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетний сын пострадавшей Захар получил психологическую травму.
Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский райсуд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.
"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.
4 августа в "Укрзалізниці" сообщили, что уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.
23 октября Киевская городская прокуратура №9 направила в суд обвинительный акт в отношении Рудзько. Ему инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
В конце октября во время закрытого судебного заседания Рудзько попросил у Луговой прощения. Луговая заявила, что будет настаивать на более серьезном наказании.
20 апреля 2021 года пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщала в комментарии изданию "Украинская правда", что Рудзько 10 апреля госпитализировали из СИЗО в связи с ухудшением состояния здоровья из-за болезни, а 13 апреля он скончался.
После этого суд закрыл уголовное производство по делу.