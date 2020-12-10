Умерла 19-летняя дочь нардепа Столара

Дочь нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Столара умерла во сне от остановки сердца.

19-летняя дочь народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Столара Диана умерла. Об этом нардеп сообщил 10 декабря в своем Facebook.

"Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца. Это горе, которое не описать словами", – написал он.

Депутат попросил всех отнестись с пониманием и уважать право семьи на частную жизнь.

"Отдельная просьба представителям прессы – я отношусь к вам с большим уважением и прошу проявлять уважение в ответ. Я должен быть с семьей, моей супругой и детьми. Мы хотим это прожить наедине. Спасибо за понимание", – добавил Столар.

Столар – украинский бизнесмен, был нардепом VI и IX созывов Верховной Рады, ему 38 лет. Согласно декларации нардепа, у него еще четверо детей – Джемма, Ева, Давид и Даниэль.