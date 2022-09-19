Уволен директор "Оператора ГТС" Макогон. Он заявил, что не понимает причин отставки

"16 сентября 2022 года решением единственного участника ООО "Оператор ГТС Украины" были прекращены полномочия генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона", – говорится в сообщении.
Сам Макогон на своей странице в Facebook заявил, что узнал о своем увольнении, находясь в командировке.
"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ меня уволило в прошлую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял, по каким причинам", – отметил он, добавив, что это очень "безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны".
По словам Макогона, он еще изучает детали этого вопроса.
ООО "Оператор ГТС Украины" обеспечивает транспортировку природного газа потребителям Украины и стран ЕС. Общество было создано в 2019 году для выполнения международных обязательств перед энергетическим сообществом по обеспечению независимости оператора газотранспортной системы Украины.
Начиная с 1 января 2020 года, ООО "Оператор ГТС Украины" является сертифицированным оператором газотранспортной системы Украины. Акционером ООО "Оператор ГТС Украины" является АО "Магистральные газопроводы Украины".
Сергей Макогон возглавлял ОГТСУ с мая 2019 года. Под его руководством было завершено отделение ООО "Оператор ГТС Украины" от компании НАК "Нафтогаз Украины".