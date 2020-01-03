В 2019 году более 115 тыс. водителей привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде

С 1 января 2020 года в Украине должен был вступить в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, однако его отсрочили до 1 июля.

В 2019 году 115,7 тыс. водителей привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде (ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Об этом 2 января сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он отметил, что введение уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения было отсрочено с 1 января до 1 июля в связи со внесением изменений в закон №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений".

Билошицкий напомнил, что за первое нарушение ст. 130 КУоАП предусмотрен штраф в размере 10,2 тыс. грн, а за три и более нарушений – 40,8 тыс. грн.

В ноябре 2018 года тогдашний заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян сообщал, что за вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения будут наказывать штрафом в размере 17–34 тыс. грн.