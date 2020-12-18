В 2020 году 1 млн украинцев посетили Турцию, несмотря на пандемию COVID-19 – Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что большинство украинских туристов в 2020 году посетили Анталью.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, около 1 млн украинцев отдыхали в Турции в 2020 году. Об этом 18 декабря заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время онлайн-конференции украинских послов, ее транслировали на странице МИД Украины в Facebook.

"Я счастлив, что 1 млн украинских туристов посетили Турцию в этом году, несмотря на пандемию. Большинство из них посетили мою малую родину – Анталью", – заявил Чавушоглу.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.