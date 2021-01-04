В 2020 году рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился – "Укравтопром"

В декабре 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное количество новых легковых автомобилей – почти 10 тыс. Об этом сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины.

В 2020 году украинские номера получили 85,5 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 3% меньше показателя 2019 года. Об этом 2 января сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 года количество новых легковых автомобилей – 9801. По сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7%.

В 2020 году шесть месяцев демонстрировали положительную динамику: январь (+34%), февраль (+ 21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6% ), декабрь (+7%).

"По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит так драматично. Причиной этого является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто, такая ситуация сложилась еще до пандемии COVID-19. Она вызвана падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин, которая кардинально изменила структуру спроса на авторынке Украины", – отметили в "Укравтопроме".

На первом месте рейтинга марок авто – Renault, 14 360 автомобилей которой получили свои первые регистрационные номера. Наиболее популярной моделью является Renault Duster – 5534 регистрации за год.

"На втором месте – Toyota, продажи автомобилей которой в годовом исчислении выросли на 6% до 13 315 шт. Наиболее популярным автомобилем марки был кроссовер Toyota RAV-4, в активе которого 5689 регистраций", – отметили в сообщении.

На третьем месте предпочтений украинцев – Kia, 6089 авто (-20% по сравнению с 2019 годом). Самой популярной моделью этого бренда стал Sportage, выбор на нем остановили 5043 покупателя.