В 2022 году в Украине 29 больниц оборудуют вертолетными площадками – Офис президента

Для аэромедицинской эвакуации планируют использовать в том числе купленные у Франции вертолеты Airbus Фото: depositphotos.com

По его словам, уже завершается строительство 201 приемного отделения в опорных больницах и 600 амбулаторий.

"Если говорить о приемных отделениях, то это не только строительство или реконструкция. Государство на условиях софинансирования предоставляет большую технику, которую эти опорные больницы в целом не видели много лет, вообще не знали о существовании и возможности существования такой техники в опорной больнице. Это и аппараты компьютерных томографов, и УЗИ, и цифровые рентгены. В этом году мы доставим также ангиографы", – отметил он.

Тимошенко отметил, что в следующем году в рамках этой программы планируется реконструкция 48 областных больниц.

"Для того чтобы мы вместе с Министерством внутренних дел и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям могли помогать людям, в 29 из этих больниц будут построены вертолетные площадки именно для того, чтобы быстро доставлять людей в больницы", – заявил он.