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В 2022 году в Украине 29 больниц оборудуют вертолетными площадками – Офис президента

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Для аэромедицинской эвакуации планируют использовать в том числе купленные у Франции вертолеты Airbus
Для аэромедицинской эвакуации планируют использовать в том числе купленные у Франции вертолеты Airbus
Фото: depositphotos.com

В следующем году в Украине планируется провести масштабное обновление областных больниц. Значительную часть из них оборудуют площадками для санитарной авиации, сообщил 4 ноября заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, уже завершается строительство 201 приемного отделения в опорных больницах и 600 амбулаторий. 

"Если говорить о приемных отделениях, то это не только строительство или реконструкция. Государство на условиях софинансирования предоставляет большую технику, которую эти опорные больницы в целом не видели много лет, вообще не знали о существовании и возможности существования такой техники в опорной больнице. Это и аппараты компьютерных томографов, и УЗИ, и цифровые рентгены. В этом году мы доставим также ангиографы", – отметил он.

Тимошенко отметил, что в следующем году в рамках этой программы планируется реконструкция 48 областных больниц.

"Для того чтобы мы вместе с Министерством внутренних дел и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям могли помогать людям, в 29 из этих больниц будут построены вертолетные площадки именно для того, чтобы быстро доставлять людей в больницы", – заявил он.

Контекст:

В декабре 2018 года тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что в Украине создадут 15 вертолетных баз, что позволит в случае необходимости добираться в любой уголок страны в кратчайшие сроки.

Первую аэромедицинскую эвакуацию в Украине провели, как сообщал Минздрав, в феврале 2019 года.

В марте 2021 года Кабмин Украины одобрил создание системы аэромедицинской эвакуации. Сообщалось, что в апреле пилотный проект системы внедрят во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, а с 1 мая – в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве.

Для аэромедицинской эвакуации, как заявлял Аваков, используют в том числе купленные у Франции вертолеты Airbus. "У нас будет флот вертолетный, который будет работать в 2022 году, порядка 75–76 машин", – говорил он.

Теги: вертолет, больница, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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