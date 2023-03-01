В Бахмуте остается 4,5 тыс. жителей, детей эвакуировать невозможно – местные власти

Бои за Бахмут идут уже более семи месяцев Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Она отметила, что еда, вода и лекарства в городе есть, ими местных обеспечили заранее.

По словам Игнатченко, в Бахмуте остается 48 детей, но их "невозможно эвакуировать, поскольку они живут в труднодоступных местах".

Также спикер ОВА призвала жителей Бахмута уезжать из города, который уже несколько месяцев пытается захватить российская армия.

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1 февраля Нацполиция Украины сообщала, что в Бахмуте остается 5990 местных жителей.

В 2021 году в Бахмуте проживало порядка 80 тыс. человек.