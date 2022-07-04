В Беларуси нет признаков формирования военных группировой для вторжения в Украину – Госпогранслужба

"Существенных изменений в обстановке и характере деятельности вооруженных сил Республики Беларусь мы на данный момент не отмечаем, это также не отмечают и Вооруженные силы Украины. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено", – сказал он.
Представитель ГПСУ отметил, что белорусские военнослужащие "на ротационной основе продолжают выполнять задания по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей".
Демченко объяснил, что в прилегающих к границе районах Беларуси Госпогранслужба Украины фиксирует инженерное обустройство позиций, а также активное использование средств радиоэлектронной борьбы.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.
Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.