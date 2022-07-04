В Беларуси нет признаков формирования военных группировой для вторжения в Украину – Госпогранслужба

Беларусь позволяла российским войскам использовать свою территорию в войне против Украины Фото: pixabay.com

"Существенных изменений в обстановке и характере деятельности вооруженных сил Республики Беларусь мы на данный момент не отмечаем, это также не отмечают и Вооруженные силы Украины. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено", – сказал он.

Представитель ГПСУ отметил, что белорусские военнослужащие "на ротационной основе продолжают выполнять задания по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей".

Демченко объяснил, что в прилегающих к границе районах Беларуси Госпогранслужба Украины фиксирует инженерное обустройство позиций, а также активное использование средств радиоэлектронной борьбы.