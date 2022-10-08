В Днепропетровской области на вражеской мине подорвался комбайн – облсовет

На месте, где подорвался комбайн, спасатели обнаружили и другие взрывоопасные предметы, отметил Лукашук Фото: Микола Лукашук / Facebook

"В Криворожском районе в селе Великая Костромка на вражеской мине подорвался комбайн. Аграрий собирал урожай подсолнечника. Взрывом у комбайна повредило колесо, водитель не пострадал", – написал Лукашук.

По его словам, спасатели на месте обнаружили и другие взрывоопасные предметы.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.