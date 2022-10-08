В Днепропетровской области на вражеской мине подорвался комбайн – облсовет

"В Криворожском районе в селе Великая Костромка на вражеской мине подорвался комбайн. Аграрий собирал урожай подсолнечника. Взрывом у комбайна повредило колесо, водитель не пострадал", – написал Лукашук.
По его словам, спасатели на месте обнаружили и другие взрывоопасные предметы.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.
По оценке ГСЧС, в июле в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.