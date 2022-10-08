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В Днепропетровской области на вражеской мине подорвался комбайн – облсовет

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На месте, где подорвался комбайн, спасатели обнаружили и другие взрывоопасные предметы, отметил Лукашук
На месте, где подорвался комбайн, спасатели обнаружили и другие взрывоопасные предметы, отметил Лукашук
Фото: Микола Лукашук / Facebook

В Криворожском районе Днепропетровской области на российской мине подорвался комбайн. Об этом 8 октября в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

"В Криворожском районе в селе Великая Костромка на вражеской мине подорвался комбайн. Аграрий собирал урожай подсолнечника. Взрывом у комбайна повредило колесо, водитель не пострадал", – написал Лукашук.

По его словам, спасатели на месте обнаружили и другие взрывоопасные предметы.

https://www.facebook.com/MVLukashuk/posts/pfbid0SkuxDmcQkQFXNMCiboJvqQA6bd7j7aDyLxJQ59LCDX8mAvHeWg8GEd7nDj5SmZqfl

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Контекст:

По оценке ГСЧС, в июле в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Днепропетровская область, урожай, спасатели, облсовет, мины
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