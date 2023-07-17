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В Киеве обнаружили многомиллионные убытки на реконструкции Почтовой площади

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По данным правоохранителей, вместо реконструкции на Почтовой площади строили торговый центр и пять ресторанов
По данным правоохранителей, вместо реконструкции на Почтовой площади строили торговый центр и пять ресторанов
Фото: gp.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" в служебной халатности при реконструкции Почтовой площади. Об этом сообщил 17 июля Офис генпрокурора.

По данным следствия, КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" определили заказчиком проектирования и исполнителем реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе. Однако, по данным правоохранителей, вместо необходимых работ на Почтовой площади строили торговый центр и пять ресторанов.

"Это строительство осуществлялось в нарушение требований земельного законодательства и других нормативных документов по вопросам землеустройства и землепользования, а также без отвода земельных участков", – говорится в сообщении.

В то же время подозреваемый, находясь на должности директора КП, не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда. Это способствовало безосновательному завладению генподрядчиком земельными участками.

Служебная халатность подозреваемого нанесла столичному бюджету ущерб на сумму более 73,6 млн грн, говорят в прокуратуре.

Бывшему директору КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: бюджет, следствие, строительство, торговый центр, ущерб, халатность, Офис генпрокурора
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