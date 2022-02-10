В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Кривом Роге "заминировали" все торговые центры

"На кол-центр Службы безопасности Украины поступила информация о получении анонимного сообщения о минировании всех торговых центров в городах Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Кривой Рог Днепропетровской области. Продолжается проверка", – сообщил собеседник агентства.

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской. Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что сообщения о массовых "минированиях" украинским правоохранителям поступают в основном из России, со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из Беларуси.

Государственная судебная администрация Украины сообщила, что в Украине в 2020 году за ложные сообщения о минировании приговорили 129 граждан. На сегодняшний день Нацполиция Украины расследует 709 уголовных дел в связи с ложными сообщениями о заминировании объектов инфраструктуры в разных городах страны, 216 лицам уже сообщено о подозрении.