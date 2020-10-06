В рядах украинских силовиков зафиксирован антирекорд заболевших COVID-19

С начала пандемии в Украине заболело 6678 сотрудников МВД, выздоровело 5966, умерло 16.

За сутки 5 октября в структурах Министерства внутренних дел Украины зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом: 237 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Наибольшее количество больных COVID-19 работников МВД зарегистрировано в Хмельницкой области (20), в Ровенской области (19) и Киеве (50).

С начала пандемии заболело 6678 сотрудников МВД, выздоровело 5966, умерло 16.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.