В рядах украинских силовиков зафиксирован антирекорд заболевших COVID-19

За сутки 5 октября в структурах Министерства внутренних дел Украины зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом: 237 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Наибольшее количество больных COVID-19 работников МВД зарегистрировано в Хмельницкой области (20), в Ровенской области (19) и Киеве (50).
С начала пандемии заболело 6678 сотрудников МВД, выздоровело 5966, умерло 16.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 6 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 234 584 случая коронавирусной инфекции, из них 4348 – за последние сутки. Скончалось 4520 пациентов с COVID-19, выздоровел 103 401.