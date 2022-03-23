В Украине из-за войны не работают более половины ранее трудоустроенных граждан – соцопрос

40% опрошенных украинцев считают, что их сбережений хватит на месяц Фото: EPA

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19 марта.

Респондентов спросили, была ли у них работа до начала войны.

66% опрошенных ответили утвердительно, 26% – отрицательно.

Среди тех, кто имел работу до начала боевых действий, 53% отметили, что сейчас не работают, 22% сказали, что работают в обычном режиме, 21% – удаленно или частично, 2% – нашли себе новую работу.

Инфографика: ratinggroup.ua

Больше всего среди потерявших работу жителей востока страны (74%), молодежи до 35 лет (60%) и людей, покинувших свой город (66%).

При этом экономическое положение из-за войны не изменилось у 18% граждан, у 52% – значительно ухудшилось, у 28% – скорее ухудшилось.

40% опрошенных украинцев считают, что их сбережений хватит на месяц.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) опрошено 1000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)