В Украине начнут автоматическое назначение пенсий

В Украине с 1 июля запустили автоматическое назначение пенсий по возрасту. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на своей странице в Facebook.
Для оформления пенсии больше не нужно лично обращаться и посещать органы Пенсионного фонда, отметили в ведомстве.
"Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП)", – говорится в сообщении.
Для этого необходимо:
В Пенсионом фонде отметили, что после обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении и размере пенсии с помощью СМС-сообщения, средствами веб-портала и через мобильное приложение.
По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.