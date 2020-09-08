В Украине показатель раскрытия убийств достигает 90% – Антон Геращенко

Из 10 убийств в Украине полиция раскрывает девять. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Геращенко заявил, что уровень раскрываемости убийств в Украине выше, чем в некоторых европейских странах Фото: Антон Геращенко / Facebook

У Украины высокий показатель по раскрытию убийств, такой есть далеко не в каждой европейской стране. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

По его словам, этот показатель достигает 90%, то есть из 10 убийств украинская полиция раскрывает девять.

"Это далеко не в каждой европейской стране есть такая степень раскрытия убийств. Конечно, полиция максимальные усилия бросает именно на раскрытие тяжких преступлений: изнасилований, ограблений, убийств", – уточнил Геращенко.

По данным главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, опубликованным на сайте МВД Украины, в 2019 году фиксировалось уменьшение совершенных уголовных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

Всего в минувшем году правоохранители зарегистрировали 418,2 тыс. уголовных правонарушений, раскрыто, по словам Клименко, фактически каждое второе – 186 200.

Также уменьшилось число убийств (1428 преступлений в 2019 году против 1508 в 2018-м) и тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (1916 и 2069 соответственно).

По информации главы Нацполиции Украины, это наименьшее количество таких преступлений в Украине за последние 10 лет.