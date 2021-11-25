В Украине за сутки сделали 275 тыс. прививок от коронавируса

Полностью иммунизированы от коронавируса в Украине 10,4 млн человек Фото: depositphotos.com

Первую дозу вакцины получил 82 501 человек, вторую – 192 818 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. В общей сложности сделано 23 501 133 прививки.

В Минздраве обратили внимание на то, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы хотя бы одной дозой.