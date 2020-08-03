В Украине заработал рынок газа. Государство больше не регулирует цены

С 1 августа в Украине цены на газ будет формировать рынок, поэтому у потребителей появилась возможность найти поставщика, который предложит лучшую цену на сервис.

С 1 августа цены на газ для промышленности и для населения будут приравнены к европейским Фото: depositphotos.com

1 августа в Украине заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса. Об этом пишет "Экономичекая правда" 3 августа.

Цены на газ будет формировать рынок, поэтому у потребителей появляется возможность найти поставщика, который предложит лучшую цену за свой сервис. Регулятор упростил процедуру перехода от одного поставщика к другому, отмечено в статье.

По информации издания, потребителей после запуска рынка ожидают два принципиальных изменения. Население может свободно менять поставщика. Второй момент касается цены на газ, которая отныне будет рыночной.

"В Украине в последние годы существовали две цены на газ. Рыночная цена действовала для промышленности, она зависит от котировок на европейских хабах и устанавливается ежемесячно. Для населения действовал механизм PSO (специальные обязательства "Нафтогаза" по продаже газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по фиксированной цене), который в последние годы несколько раз менялся", – отмечает "Экономическая правда".

Сначала цена фиксировалась на одном уровне на определенный период, а впоследствии стоимость начали определять по формуле: стоимость газа на европейском хабе + доставка в Украину. Этим занимался "Нафтогаз", который обнародовал цену 22 числа каждого месяца.

"Отныне цены на газ как для промышленности, так и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно расти или снижаться", – подчеркивает издание.

По мнению президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца, если не будет серьезных валютных скачков, то цены для конечного потребителя в зимний период не будут превышать 6-7 тыс. грн за тысячу кубометров.

"При нормальном развитии событий цена может быть до 5 тыс. грн, но вместе с рисками может достигать 6-7 тысяч гривен", – отметил эксперт.