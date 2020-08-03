ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине заработал рынок газа. Государство больше не регулирует цены

С 1 августа в Украине цены на газ будет формировать рынок, поэтому у потребителей появилась возможность найти поставщика, который предложит лучшую цену на сервис.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 1 августа цены на газ для промышленности и для населения будут приравнены к европейским
С 1 августа цены на газ для промышленности и для населения будут приравнены к европейским
Фото: depositphotos.com

1 августа в Украине заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса. Об этом пишет "Экономичекая  правда" 3 августа.

Цены на газ будет формировать рынок, поэтому у потребителей появляется возможность найти поставщика, который предложит лучшую цену за свой сервис. Регулятор упростил процедуру перехода от одного поставщика к другому, отмечено в статье.

По информации издания, потребителей после запуска рынка ожидают два принципиальных изменения. Население может свободно менять поставщика. Второй момент касается цены на газ, которая отныне будет рыночной.

"В Украине в последние годы существовали две цены на газ. Рыночная цена действовала для промышленности, она зависит от котировок на европейских хабах и устанавливается ежемесячно. Для населения действовал механизм PSO (специальные обязательства "Нафтогаза" по продаже газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по фиксированной цене), который в последние годы несколько раз менялся", – отмечает "Экономическая правда".

Сначала цена фиксировалась на одном уровне на определенный период, а впоследствии стоимость начали определять по формуле: стоимость газа на европейском хабе + доставка в Украину. Этим занимался "Нафтогаз", который обнародовал цену 22 числа каждого месяца.

"Отныне цены на газ как для промышленности, так и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно расти или снижаться", – подчеркивает издание.

По мнению президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца, если не будет серьезных валютных скачков, то цены для конечного потребителя в зимний период не будут превышать 6-7 тыс. грн за тысячу кубометров.

"При нормальном развитии событий цена может быть до 5 тыс. грн, но вместе с рисками может достигать 6-7 тысяч гривен", – отметил эксперт.

Теги: Украина, газ, НАК Нафтогаз, рынок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Перед смертью украинский рэпер Картрайт, который был найден мертвым в Питере, хотел уйти от жены
Перед смертью украинский рэпер Картрайт, который был найден мертвым в Питере, хотел уйти от жены
Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"
Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"
"Ваши дети теперь самые счастливые". В семье Элтона Джона – пополнение
"Ваши дети теперь самые счастливые". В семье Элтона Джона – пополнение
"Мой такой уже взрослый". Tayanna показала семилетнего сына
"Мой такой уже взрослый". Tayanna показала семилетнего сына
"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая
"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая
Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем
Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
Названо имя партнера аlyona alyona в шоу "Танцы со звездами"
Названо имя партнера аlyona alyona в шоу "Танцы со звездами"
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS