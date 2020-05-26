В "Укрзалізниці" уволили топ-менеджера компании. В СМИ возможной причиной называют домашнее насилие

В "Укрзалізниці" заявили, что все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей.

В YouTube опубликовано видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину Фото: Andrey Ryazantsev / Facebook

Руководство "Укрзалізниці" уволило Андрея Рязанцева с должности директора по развитию бизнеса компании. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзалізниця".

"Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

Правление "Укрзалізниці" считает, что все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей.

На YouTube-канале "Стоп Корупції" опубликовали видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину. В описании к видео сообщается, что возможно, это его бывшая сожительница Наталья Ночвай.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия.

ВИДЕО

Видео: Стоп Корупції / YouTube

Однако на сегодняшнем совещании компании Рязанцев присутствовал, об этом свидетельствует публикация в Facebook исполняющего обязанности члена правления "Укрзалізниця" Романа Веприцкого.

Рязанцев назначен на должность директора по развитию бизнеса "Укрзалізниці" в июне 2019 года. Ранее он занимал должность финансового директора компании. Тогдашний председатель правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов давал положительную оценку работы Рязанцева.

"На должности директора по финансам и экономике Рязанцев зарекомендовал себя как эффективный топ-менеджер. Андрей присоединился к реализации ряда успешных инициатив. Был введен формульный расчет тарифа в рамках дерегуляции вагонной составляющей. Впоследствии состоялись первые в истории "Укрзалізниці" аукционы на электронной площадке ProZorro.Продажи. Благодаря этому компания получила рыночный тариф за пользование вагонами и дополнительно 4 – 5 млрд грн. "Укрзалізниця" за последние несколько лет стала беспрецедентно открыта: мы демонстрируем финансовые и статистические данные на платформе E-Data, выстроили новую модель партнерства с клиентами, инвесторами. Такую практику будем только приумножать", – говорил Кравцов.