В ВОЗ назвали единственное эффективное лекарство от COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что дексаметазон является единственным эффективным лекарством против COVID-19 в тяжелой форме. Он подтвердил информацию о том, что четыре известных препарата не показали влияния на пациентов с коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на данный момент есть только одно эффективное лекарство против COVID-19 в тяжелой форме – дексаметазон. Об этом 16 октября сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга, который транслировали на странице организации в Twitter.

"В настоящее время кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни", – сказал Гебрейесус.

Он подтвердил информацию, что промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого ВОЗ, показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир не оказали влияния на смертность или течение заболевания COVID-19 среди пациентов по всему миру.

1 мая препарат от лихорадки Эбола ремдесивир в США разрешили применять для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии.

Ремдесивир – первое лекарственное средство, которое с 25 июня разрешено применять в Евросоюзе при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет.

Препарат ремдесивир включен в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 19 апреля. Минздрав хочет закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину при помощи дипломатических каналов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 39,1 млн, из них почти 26,9 млн вылечились, а 1,1 млн – умерли.