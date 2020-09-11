В Житомирской области упал дельтаплан, пилот погиб

Дельтаплан, который разбился между Яжберенем и Народичами Житомирской области, обрабатывал поле с подсолнечником.

Дельтаплан упал на поле с подсолнечником Фото: zt.dsns.gov.ua

11 сентября в Житомирской области между населенными пунктами Яжберень и Народичи разбился дельтаплан. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и мужчина погиб", – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что спасатели предотвратили пожар или взрыв.

На место происшествия после падения летательного аппарата на поле с подсолнечником сотрудников ГСЧС вызвала полиция.