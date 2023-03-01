ВАКС приговорил к пяти годам тюрьмы экс-гендиректора аэропорта Борисполь

Обвинение касается нарушений при обращении с имуществом Борисполя. Фигуранты заключали предварительные договоры аренды без участия Фонда госимущества по заниженной цене, что привело к ущербу для бюджета в сумме почти 16 млн грн, считают следователи.

Бывшего директора судьи признали виновным по ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, его бывшая подчиненная по той же статье получила наказание в виде четырех лет лишения свободы. Обоим выписан штраф в размере 8,5 тыс. грн и запрещено занимать рукоаводящие должности в течение трех лет.

Суд также принял решение взыскать с обоих обвиняемых в пользу Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областям материальный ущерб в размере 10 млн 996 тыс. 758 грн.

В ВАКС отметили, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Пресс-служба суда не называет имена осужденных, но, по данным "Слово і діло", речь идет об экс-гендиректоре аэропорта Борисполь Евгении Дыхне и экс-начальнице службы договоров неавиационной деятельности авиапредприятия Олесе Левочко.