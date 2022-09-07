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Власти Ирана будут следить за женщинами без хиджабов с помощью системы распознавания лиц

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Президент страны ужесточил закон о правилах ношения хиджаба
Президент страны ужесточил закон о правилах ношения хиджаба
Фото: depositphotos.com

Иранские женщины, игнорирующие ужесточенные законы о ношении хиджаба, должны будут помнить о государственной технологии распознавания лиц в общественном транспорте, сообщает The Guardian.

Власти собираются внедрить эту технологию в общественных местах после того, как 15 августа президент Ирана Ибрагим Раиси принял более строгие правила в отношении женской одежды, заявил секретарь штаба Ирана по пропаганде добродетели и предотвращению порока Мохаммад Салех Хашеми Голпаегани.

Новый закон был принят после национального Дня хиджаба и целомудрия, который традиционно празднуется 12 июля. Тогда иранки устроили протест против ношения хиджабов. Женщины массово постили в социальных сетях свои фото без хиджаба в транспорте.

Теперь каждую из них можно будет опознать за считанные секунды, отмечает издание.

Контекст:

Хиджаб стал обязательным после революции 1979 года в Иране, но в последующие десятилетия женщины выступили против дресс-кода.

Теги: Иран, запрет, женщины, хиджаб, Ибрагим Раиси
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