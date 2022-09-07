Власти Ирана будут следить за женщинами без хиджабов с помощью системы распознавания лиц

Власти собираются внедрить эту технологию в общественных местах после того, как 15 августа президент Ирана Ибрагим Раиси принял более строгие правила в отношении женской одежды, заявил секретарь штаба Ирана по пропаганде добродетели и предотвращению порока Мохаммад Салех Хашеми Голпаегани.

Новый закон был принят после национального Дня хиджаба и целомудрия, который традиционно празднуется 12 июля. Тогда иранки устроили протест против ношения хиджабов. Женщины массово постили в социальных сетях свои фото без хиджаба в транспорте.

Теперь каждую из них можно будет опознать за считанные секунды, отмечает издание.