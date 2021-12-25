Власти испанского острова Ла-Пальма сообщили о завершении извержения вулкана. Оно длилось 85 дней

"Извержение закончилось. Но это не означает конец чрезвычайной ситуации. Опасность и риски остаются", – заявил член Совбеза и спикер правительства Канарских островов Хулио Перес.

Процесс извержения длился 85 дней и восемь часов. Он стал самым продолжительным на острове за 375 лет.