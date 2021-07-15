Военно-морские силы Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar

Сейчас проводятся окончательные приемочные испытания турецкого комплекса в месте базирования.
Как отметили в Минобороны, данные беспилотники позволят эффективнее наблюдать и прикрывать побережье и акваторию Черного и Азовского морей. Также они дадут возможность поражения высокоточными средствами надводных и наземных объектов противника.
О подписании соглашения о покупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina стало известно в ноябре 2018 года.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.
4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские экипажи для аппаратов Bayraktar проходили подготовку в Турции.
В России призывали Турцию не продавать Украине ударные беспилотники Bayraktar.