Военно-морские силы Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar

Сейчас проводятся окончательные приемочные испытания турецкого комплекса в месте базирования Фото: defence-ua.com

Сейчас проводятся окончательные приемочные испытания турецкого комплекса в месте базирования.

Как отметили в Минобороны, данные беспилотники позволят эффективнее наблюдать и прикрывать побережье и акваторию Черного и Азовского морей. Также они дадут возможность поражения высокоточными средствами надводных и наземных объектов противника.