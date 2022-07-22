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Волонтеры собирают средства на покупку внедорожника для медицинской роты 135-й батальона теробороны Обуховского района

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Журавская-Товмач: Любая машина на фронте живет от двух до четырех недель
Журавская-Товмач: Любая машина на фронте живет от двух до четырех недель
Скриншот видео: ГОРДОН / Telegram

На сегодняшний день украинские бойцы обеспечены средствами защиты и вооружением, однако испытывают острую потребность в автомобилях, рассказала корреспонденту издания "ГОРДОН" глава общественной организации "От людей для людей" Ольга Журавская-Товмач.

"В условиях боевых действий внедорожники быстро приходят в негодность, а для выполнения задач нужна скорость и маневренность, поэтому мы собираем средства на покупку внедорожников для 135-й батальона теробороны Обуховского района, которая готовится к ротации и ближайшее время отправится на восток Украины. Если кто-то готов подарить автомобиль такого класса, бойцы с благодарностью примут в дар. Может быть любая марка, лишь бы он был полноприводной и на ходу", – сказала собеседница.

По ее информации, собранные средства идут также на ремонт машин перед отправкой на фронт. Каждый автомобиль после покупки и доставки в Украину проходит техобслуживание, ремонт, а затем отправляется бойцам.

"Нужно два внедорожника – один непосредственно бойцам, чтобы они могли быстро перемещаться и выполнять задачи, а второй для медицинской роты для организации перевозки раненых. На один внедорожник уже собрали средства, нужно еще €5 тыс. Пока мы рассматриваем вариант покупки в Польше. Мы все должны понимать, что любая машина на фронте живет от двух до четырех недель, потому что либо подрываются на минах, либо приходят в негодность", – отметила Журавская-Товмач.

 

Контекст:

Поддержать батальон можно, перечислив деньги на карту 5355280210053078 банка ПУМБ.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, медицина, автомобили, помощь, раненые, волонтеры, Обухов, деньги, батальон, Восток Украины
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