"Возможность обсудить ситуацию". Залужный рассказал о визите в Украину начальника Генштаба армии Польши

"Имел честь приветствовать в Украине начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Польша и моего друга генерала Раймунда Анджейчака. Это возможность откровенно обсудить ситуацию в регионе и сценарии ее развития. Благодарен, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев", – написал он.
Залужный поблагодарил польского генерала за оказываемую его государством военную помощь Украине, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.
"Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории. Вместе мы реализуем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств – членов НАТО. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов", – подчеркнул он.
Главнокомандующий ВСУ напомнил слова польского общественного деятеля Ежи Гедройца: "Без свободной Украины немыслима свободная Польша".
"Эти слова очень актуальны сейчас. Именно нам выпала честь и ответственность бороться за свободу Украины и всей Европы плечом к плечу", – заявил Залужный.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink.
Зеленский отмечал, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими".
3 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ".