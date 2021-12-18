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ЮАР планирует исследовать Антарктику с помощью украинского ледокола – посол

Украина купила ледокол "Ноосфера" в августе, судно должно отправиться в экспедицию к Антарктике в начале следующего года
Украина купила ледокол "Ноосфера" в августе, судно должно отправиться в экспедицию к Антарктике в начале следующего года
Фото: Shiprepair Yard ISRY ПрАТ ІСРЗ м.Чорноморськ ISRZ / Facebook

ЮАР планирует проводить исследования Антарктики с помощью украинского ледокола "Ноосфера", ожидается, что эти планы будут конкретизированы в 2022 году.

Об этом посол Украины в ЮАР, Мозамбике и Ботсване Любовь Абравитова рассказала в интервью "Укринформу", которое вышло 17 декабря. 

По словам Абравитовой, украинские и южноафриканские ученые и сейчас сотрудничают. 

"У нас не так много перспектив по исследованию Антарктики с другими странами, а именно с ЮАР у нас уже есть действующий проект – ученые проводят совместные микробиологические исследования в Антарктике. А что касается нашего ледокола, это была инициатива южноафриканской стороны. Они ее озвучили, мы в июне обсудили ее с министерством образования, науки и технологий ЮАР. Надеемся, что в следующем году во время очередного заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству между Украиной и ЮАР это уже будет как-то конкретизировано", – сказала она.

Контекст:

19 августа 2021 года Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Как рассказывал директор НАНЦ Евгений Дикий, Украина купила легендарное британское судно за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно правительство заплатило за доставку и дооборудование ледокола. В НАНЦ тогда отмечали, что именно James Clark Ross в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на тогдашнюю британскую станцию "Фарадей" – сейчас украинскую "Академик Вернадский". 

30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

29 октября в Одессе в ходе торжественной церемонии купленное у Великобритании судно переименовали на "Ноосферу". Такое название выбрали, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.

На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он тогда подчеркнул, что это впервые за историю независимости Украины государство приобрело научно-исследовательское судно. 

Сейчас "Ноосфера" находится на техобслуживании на судоремонтном заводе ИСРЗ в Черноморске Одесской области. На судне будут работать 27 моряков и 50 ученых. Планируется, что ледокол отправится в экспедицию к Антарктике в середине января, точная дата начала экспедиции пока неизвестна.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ученые, ЮАР, экспедиция, Антарктика, посол, сотрудничество
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