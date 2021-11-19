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За неделю более 26,5 тыс. украинцев госпитализировали с COVID-19 – Минздрав

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За неделю в Украине выявили 124,5 тыс. новых случаев COVID-19
За неделю в Украине выявили 124,5 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

С 13 по 19 ноября в Украине выявили 124,5 тыс. новых случаев COVID-19, в частности заболели 8968 детей и 2141 медицинский работник. Об этом 19 ноября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

За этот период госпитализировали 26 519 человек, умерли 4624 пациента, выздоровели 131 842 человека.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев выявили в Днепропетровской (1943), Запорожской (1187), Донецкой (1057), Полтавской (1050) областях и в Киеве (1782).

"Уровень заболеваемости в Украине составляет 712 случаев на 100 тыс. населения при показателе "зеленого" уровня 75 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Николаевской области – 1112 случаев на 100 тыс. населения, а также в Полтавской (1006) и Хмельницкой (921областях. Самый низкий уровень в Кировоградской области – 223 случаев на 100 тыс. населения, в Закарпатской – 414, в Черновицкой – 506", – рассказали в ЦОЗ.

Показатель госпитализаций больных COVID-19 превышен в 19 регионах и в среднем по стране составляет 69,6 случаев на 100 тыс. населения при установленном показателе 60 на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Хмельницкой области – 94,6 на 100 тыс. населения, в Житомирской – 93,6, в Николаевской – 89.

По состоянию на 18 ноября самый высокий показатель загруженности коек с кислородом был в Донецкой области – 68,7%, в Киеве – 67,3%, в Ивано-Франковской области – 67,1%, в Николаевской области – 65,1% (при показателе 65%).

В Украине реанимации и стационары больниц заполнены не вакцинированными от COVID-19 пациентами из групп риска. Об этом 18 ноября заявила врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-1980,2 тыс. пациентов умерло.

Теги: Украина, эпидемия, украинцы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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