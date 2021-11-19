За неделю более 26,5 тыс. украинцев госпитализировали с COVID-19 – Минздрав

За этот период госпитализировали 26 519 человек, умерли 4624 пациента, выздоровели 131 842 человека.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев выявили в Днепропетровской (1943), Запорожской (1187), Донецкой (1057), Полтавской (1050) областях и в Киеве (1782).

"Уровень заболеваемости в Украине составляет 712 случаев на 100 тыс. населения при показателе "зеленого" уровня 75 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Николаевской области – 1112 случаев на 100 тыс. населения, а также в Полтавской (1006) и Хмельницкой (921) областях. Самый низкий уровень в Кировоградской области – 223 случаев на 100 тыс. населения, в Закарпатской – 414, в Черновицкой – 506", – рассказали в ЦОЗ.

Показатель госпитализаций больных COVID-19 превышен в 19 регионах и в среднем по стране составляет 69,6 случаев на 100 тыс. населения при установленном показателе 60 на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель в Хмельницкой области – 94,6 на 100 тыс. населения, в Житомирской – 93,6, в Николаевской – 89.

По состоянию на 18 ноября самый высокий показатель загруженности коек с кислородом был в Донецкой области – 68,7%, в Киеве – 67,3%, в Ивано-Франковской области – 67,1%, в Николаевской области – 65,1% (при показателе 65%).

В Украине реанимации и стационары больниц заполнены не вакцинированными от COVID-19 пациентами из групп риска. Об этом 18 ноября заявила врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.