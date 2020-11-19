За сутки COVID-19 выявили у 370 сотрудников МВД Украины

С начала пандемии коронавируса COVID-19 заболели более 19 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел Украины, выздоровели 18 155. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Больше всего больных COVID-19 правоохранителей выявили в Днепропетровской области Фото: МВС України / Facebook

За сутки коронавирусную болезнь диагностировали у 370 сотрудников Министерства внутренних дел Украины. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области (+18), в Запорожской области (+27) и в Киеве (+55), сказано в сообщении.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 19 110 сотрудников МВД, выздоровели 18 155, умерли 55.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболели 583 510 человек, выздоровели 266 479, летальных случаев 10 369.