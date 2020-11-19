За сутки COVID-19 выявили у 370 сотрудников МВД Украины

За сутки коронавирусную болезнь диагностировали у 370 сотрудников Министерства внутренних дел Украины. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба МВД в Facebook.
Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области (+18), в Запорожской области (+27) и в Киеве (+55), сказано в сообщении.
С начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 19 110 сотрудников МВД, выздоровели 18 155, умерли 55.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболели 583 510 человек, выздоровели 266 479, летальных случаев 10 369.