Заблокирован канал поставки огнестрельного оружия в Киев – полиция

"При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении жителю Кривого Рога, который наладил поставку переделанного огнестрельного оружия в столицу (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", – рассказали в прокуратуре.

Также в прокуратуре отметили, что подозреваемый имел навыки переработки сигнальных пистолетов в огнестрельные, создал и администрировал Telegram-канал, в котором наладил сбыт "продукции".

"Правоохранителями задокументированы три эпизода сбыта переделанного огнестрельного оружия, которое злоумышленник отправлял в Киев через почтовые отделения, а денежные средства за оружие получал на собственную банковскую карту", – отмечается в сообщении.

По месту жительства у подозреваемого изъяты оружие, большое количество патронов, комплектующие и оборудование для переработки оружия, компьютерная техника, мобильный телефон и банковские карты.