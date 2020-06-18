Закарпатскому Зеленскому 23 июня исполнится три месяца

Зеленский Евгеньевич Дьопйош – так назвала своего сына жительница Ужгорода Магдалина. Женщина любит передачу "Рассмеши комика" и следит за новостями о президенте Украины Владимире Зеленском.

Жительница Ужгорода Магдалина Дьопйош назвала своего сына Зеленским, мальчика не будут называть уменьшительно-ласкательными формами, только полным именем, сообщило Общественное 18 июня.

Зеленский Евгеньевич Дьопйош родился 23 марта в ромской семье, имя для ребенка его мама выбрала заранее.

"Сразу сказала, что у меня малый будет Зеленским", – рассказала Магдалина

Женщина всегда смотрит "Рассмеши комика" и следит за новостями о президенте Украины Владимире Зеленском. У Магдалины еще пятеро детей – два мальчика и три девочки. Имя младшего брата им нравится.

"О, Зеленский, министр будет!" – говорит мама ребенка.

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Суспільне Закарпаття / YouTube

Зеленскому 23 июня исполнится три месяца. Мама говорит, что он спокойный ребенок, хорошо спит и ест.

Имя Зеленский попало в список редких имен детей в Закарпатской области. Также к ним отнесли мужские имена Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар и женские – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

В 2009 году в Закарпатской области родился Янукович Иванович Брежинский, об этом писала "КП в Украине".